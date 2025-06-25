دول الناتو تعهدت بإنفاق 5% من الناتج المحلي على الدفاع بحلول 2035: روسيا تهديد طويل الأمد

تعهّدت الدول الأعضاء في حلف الناتو بإنفاق 5% من الناتج المحلي على الدفاع بحلول 2035، مؤكدة على التزامهما "الراسخ بالدفاع المشترك كما ورد في المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، بأن اعتداء على واحد منا هو اعتداء على الجميع"، وفق ما جاء في البيان الختامي لقمة الناتو التي عقدت في مدينة لاهاي بهولندا.
ولفتت إلى أنّ حلف شمال الأطلسي يعتبر روسيا "تهديدًا طويل الأمد للأمن الأوروبي-الأطلسي"، مجددة دعمها "المستدام" لأوكرانيا.
بدوره، قال الأمين العام للناتو مارك روته بعد القمة إنّ "الاتفاق بين أعضاء الحلف سيؤدي إلى قفزة نوعية في الدفاع المشترك".
ورأى أنّه "لولا الرئيس الأميركي دونالد ترامب لما توصلنا إلى القرارات المهمة في الحلف، ولما تحقق شيء في إيران"، مشيرًا إلى أنّ "ترامب يعمل على استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران".
وكانت تهدف هذه القمة إلى رسم معالم مستقبلية وجديدة للحلف، مع تفادي الدخول في صراع مباشر مع الرئيس الأميركي دونال ترامب، الذي أعلن مرار بأن على الدول الغربية أن تتولى الدفاع عن نفسها عسكريا وعدم الاتكال على الولايات المتحدة.
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