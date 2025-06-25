الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيّرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي

زعم ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، "اعتراض مسيّرة أطلقت من ​اليمن​ قبل دخولها المجال الجوي".

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 ال​إسرائيل​ية، عن "رصد إطلاق مسيّرة من ​اليمن​ باتجاه إسرائيل"، مشيرة إلى أنّ "سلاح الجو يعمل على اعتراضها".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع ​​غزة​​ منذ 7 تشرين الأول 2023 وارتكاب مجازر يومية بحق الفلسطينيين.

وسبق وأن أكّدت حركة "​أنصار الله​" في اليمن استمرار عمليات إسناد قطاع غزة العسكرية، وأنّ "دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة هو موقف ديني ومبدئي ثابت لا تراجع عنه".