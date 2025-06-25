الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيّرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي

زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، "اعتراض مسيّرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي".
وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "رصد إطلاق مسيّرة من اليمن باتجاه إسرائيل"، مشيرة إلى أنّ "سلاح الجو يعمل على اعتراضها".
ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 وارتكاب مجازر يومية بحق الفلسطينيين.
وسبق وأن أكّدت حركة "أنصار الله" في اليمن استمرار عمليات إسناد قطاع غزة العسكرية، وأنّ "دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة هو موقف ديني ومبدئي ثابت لا تراجع عنه".
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