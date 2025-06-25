رسامني اطلع من وفد نقابة أصحاب الشاحنات العمومية بمرفأ بيروت على وضع القطاع واستقبل سفيرة الأرجنتين

عقد وزير الاشغال العامة وال​نقل​ فايز رسامني اجتماعا مع وفد من نقابة أصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر.

واطلع رسامني من الوفد على وضع القطاع والعقبات اللوجستية التي تواجه عملهم داخل المرفأ، الذي يعتبر الشريان الأساسي للإقتصاد اللبناني والرافد الأهم لخزينة الدولة.

في سياق اخر، استقبل رسامني، سفيرة الأرجنتين لدى لبنان ماريا فرجينيا رويس قنطار في زيارة بروتوكولية. وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز افاق التعاون في القطاعات التي تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل.