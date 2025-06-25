تسلّم عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن من أمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، برقية جوابية، معبرا فيها "عن تقديري لرسالتكم الكريمة المؤرخة في 9 أيار الماضي، والتي قدمتم فيها التهاني بانتخاب قداسة البابا لاوون الرابع عشر على كرسي القديس بطرس".
أضاف بارولين في برقيته، "إن قداسته ممتن جدا لهذا التعبير عن التقدير ويؤكد لكم أطيب تمنياته القلبية. ويبتهل إلى الله تعالى أن يفيض عليكم وعلى أحبائكم ببركاته الوفيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر الخازن تسلّم برقية شكر من الفاتيكان على تهنئته بانتخاب البابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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