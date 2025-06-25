السفير البابوي باحتفال منظمة مالطا بعيد شفيعها مار يوحنا المعمدان: الحرب لا تحل المشاكل بل تضخمها

احتفلت جمعية فرسان مالطا ال​لبنان​ية المعروفة بـ"منظّمة مالطا لبنان"، بعيد شفيعها مار يوحنا المعمدان، بقداسٍ احتفالي في كنيسة مار الياس في حي القنطاري، بيروت، ترأسه السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، في حضور السيدة الاولى نعمت عون ممثلة رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​، والنائب ميشال موسى مُمَثّلًا رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، والوزير جو عيسى الخوري مُمَثّلًا رئيس مجلس الوزراء نوّاف سلام.

خلال عظته، نقل المونسنيور بورجيا بركة ​البابا لاوون الرابع عشر​، تعبيرًا عن تعاطفه تجاه منظّمة مالطا، داعيًا للاستجابة للدعوة التي أطلقها الأب الأقدس إلى العالم بأسره، منذ بداية حبريته، للصلاة والعمل من أجل السلام في العالم. وأضاف "إنه نداء يتطلب المسؤولية والعقلانية ولا يجب أن يُخنق بضجيج الأسلحة والخطابات التي تحرض على الصراع".

وشدّد على أهميّة المسؤوليّة الأخلاقيّة لدى كل عضو في المجتمع الدولي وكل مؤسسة مدنية أو دينية، وكل رجل وامرأة من ذوي النوايا الحسنة، لوضع حد لمأساة الحرب قبل أن تصبح هوة لا يمكن إصلاحها.

وتابع: "الحرب لا تحل المشاكل، بل تضخمها، وتترك جروحًا عميقة في تاريخ الشعوب تستغرق أجيالًا للتعافي منها. الليلة، نريد أن نرفع صلاتنا من أجل السلام، من هنا، من هذه المنطقة المضطربة في الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص من هذه الأرض المقدسة التي شهدت ميلاد أمير السلام".

وعقب القداس، أقيم استقبال في صالون الكنيسة، تقبّلت خلاله سفيرة المنظمة ماريا إميريكا كورتيزي، ورئيس جمعية فرسان مالطا اللبنانية مروان صحناوي التهاني باليوم الوطني لمنظّمة مالطا ذات السيادة وعيد شفيعها مار يوحنا المعمدان. وقد أعرب صحناوي عن شكره للسيّدة الأولى نعمت عون لمشاركتها في القدّاس، وحضورها الدائم لإحتفال المنظّمة بيومها الوطني.