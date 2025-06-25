كرامي: القرنة السوداء جزء لا يتجزأ من بلدة بقاعصفرين وموقفنا من القرار القضائي أنه مبدئي ويعتريه الثغرات

اكد رئيس" تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي ان "القرنة السوداء جزء لا يتجزأ من بلدة بقاعصفرين، ‏وان موقفنا من القرار القضائي الذي صدر مؤخراً عن القاضي العقاري في منطقة الشمال وألحقها ببشري والذي صدرت بعد اعلانه بيانات غير دقيقة من بعض النواب توهم الرأي العام بأن هذا القرار هو قرار نهائي وان قضية ​النزاع العقاري​ حول القرنة السوداء قد انتهت، موقفنا منه هو اننا نحن نحترم القضاء اللبناني وسنتعامل بالطرق القانونية للاعتراض على هذا القرار او استئنافه او تمييزه واعادة الحق الى اصحابه، باعتبار ان هذا القرار هو قرار مبدئي ويعتريه الكثير من الثغرات القانونية والفنية والهندسية".

واشار في بيان، الى ان "لمن عاش نشوة النصر نتمنى منه ان يتمهّل قليلاً وينتظر ونحن معه النتائج القضائية والقانونية النهائية لهذه القضية لان المسار القانوني والقضائي واضح، كما نتمنى على السياسيين في بشري الكفّ عن استخدام دماء الناس في هذه المسألة التي ليست اكثر من نزاع عقاري، ومن المعروف ان الشابين اللذين ورد ان دماءهما ساهمت في ارجاع القرنة الى بشري، حادثة مقتلهما لا علاقة لها على الاطلاق بهذا النزاع العقاري".