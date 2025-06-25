الرئيس عون استقبل رئيس بلدية بعبدا: لتنفيذ المشاريع التي من شأنها اعلاء شأن المناطق وتسهيل حياة سكانها

أكّد رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​، على "أهمية ومسؤولية البلديات في تنفيذ المشاريع التي من شأنها اعلاء شأن المناطق وتسهيل الحياة اليومية لسكانها".

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا رئيس بلدية بعبدا هنري ميشال الحلو مع وفد من البلدية، عرض له ما يقومون به، والمشاريع التي ينوون تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، حيث أعرب الحلو عن شكره وتقديره للرئيس عون لاستقباله مع أعضاء الوفد، مؤكدًا دعم وتضامن ومحبة سكان منطقة بعبدا- اللويزة لرئيس الجمهورية، وللجهد الذي يبذله من اجل إعادة النهوض بلبنان.

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، مشيدًا بمنطقة بعبدا- اللويزة وبما يقوم بها أهلها وسكانها ومساهمتهم في إعادة وضع لبنان على سكة التعافي، مجددًا التأكيد على أهمية ومسؤولية البلديات في كل المناطق لتنفيذ المشاريع التي من شأنها اعلاء شأن المنطقة التي تمثلها كل بلدية، وتسهيل الحياة اليومية لسكانها، بعيداً عن المصالح الشخصية.

وطلب الرئيس عون من رئيس البلدية والوفد المحافظة على بعبدا، كي تحافظ بعبدا بدورها عليهم وعلى كل من يقطن فيها.

من جهة أخرى، استقبل الرئيس عون الفنان والشاعر رودي رحمة، الذي قدم له منحوتة بعنوان "إنسانية الأرزة الصاعدة"، وضعت في البهو الداخلي للقصر.

وشكر الرئيس عون الفنان والشاعر رحمة على مبادرته، منوها بما يقدمه من انتاج فكري وفني وثقافي في داخل لبنان وخارجه، لافتا الى ان هذه المنحوتة الصخرية ستبقى في قصر بعبدا شاهدة على ما تمثله من تعلق الانسان اللبناني بجذوره وارتباطه بالارزة اللبنانية.