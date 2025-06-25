عقد النواب جورج عقيص، ميشال الدويهي وهاغوب ترزيان موتمرًا صحافيًا لإطلاع الرأي العام ولا سيّما الإغتراب اللبناني عن مصير الإقتراح المعجل المكرر الذي تقدموا به والرامي إلى إلغاء المادة 122 من قانون الانتخابات.
وقال عقيص "نريد التحدث حول قانون الانتخابات وتحديدا التأكيد على حق المغتربين اللبنانيين بالتصويت للنواب الـ128 في الدوائر الداخلية في مراكز القيد".
ولفت إلى "أنني أؤكد أننا نتكلم باسم اكثر من ستين نائبًا وأؤكد على صفة الاستعجال القصوى بقيد وإدراج الاقتراح الذي قدمناه منذ اكثر من شهر على جدول اعمال الجلسة التشريعية يوم الاثنين".
وأضاف "نستغرب أن هذا الاقتراح سيمارس بشأنه حق الاستنساب، ونؤكد مع مجموعة كبيرة من الجمعيات المعنية للمغتربين على حقهم بالتصويت".
كانت هذه تفاصيل خبر عقيص في مؤتمر صحفي مع الدويهي وترزيان: للمغتربين الحق بالتصويت للنواب الـ128 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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