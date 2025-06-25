إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان في زيارة تم فيها البحث في شؤون كنسية، وعرض للوضع العام في لبنان والمنطقة.
وعبر البطريرك ميناسيان بعد اللقاء عن "القلق من المستجدات الأمنية في الشرق عامة وفي سوريا خصوصا لا سيما بعد جريمة التفجير الإرهابي التي نفذت في كنيسة مار الياس في ريف دمشق في حي الدويلعة، والتي أهرق فيها دم الأبرياء المؤمنين الذين وجدوا في الكنيسة للصلاة فسقط العديد منهم بين شهيد وجريح".
كانت هذه تفاصيل خبر الراعي وميناسيان بحثا شؤونا كنسية والوضع العام في لبنان والمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.