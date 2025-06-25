طرابلسي: نطالب الحكومة والبرلمان بالمساواة والعدالة بين القطاعات والفئات الوظيفية

طالب مقرر لجنة ​التربية​ النيابية النائب ​​ادكار طرابلسي​​، الحكومة والبرلمان بالمساواة والعدالة بين القطاعات والفئات الوظيفية في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم. ولفت، في تصريح، إلى أنّ "الزيادة على معاشات العسكريين المتقاعدين ضرورية، أما حرمان المتقاعدين من الاداريين ومن الجسم التعليمي الرسمي، فهو غبن وظلم. بناء عليه نطالب الحكومة واللجان المشتركة في البرلمان انصاف المتقاعدين المدنيين، وعددهم ليس بكبير، والذين يشاركون المتقاعدين العسكريين نفس المعاناة". وشدد طرابلسي على "أننا نطالب بالعمل لوضع سلسلة رتب ورواتب جديدة تناسب كل الاسلاك وتنهي بدعة المساعدات الاجتماعية".

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