مصلحة الاقتصاد بالجنوب: 3 محاضر ضبط في حق مؤسسات غذائية وإنذار لمنتجع سياحي

أعلن مكتب مصلحة الاقتصاد الإقليمي في محافظة الجنوب في بيان "تسطير ثلاثة محاضر ضبط واحد في حق مستودع جملة للمواد الغذائية في مدينة صور يحتوي على بضاعة منتهية الصلاحية تم تلفها برفقة المراقب الصحي في بلدية صور، وآخر في حق مطعم في منطقة جزين لا يستوفي القواعد العامة ل​سلامة الغذاء​ وتم اعطاؤه مهلة زمنية لتسوية وضعه. أما الثالث فقد نظم في حق معمل البان واجبان في مدينة صيدا اثر صدور نتيجة عينة لبنة غير مطابقة لناحية الفحص الجرثومي ولناحية وجود مادة النشا وتم اعداد مشروع قرار لمنع تداولها وسحب البضاعة من الاسواق تمهيدا لتلفها".

واشار الى ان "كما تم توجيه انذار لمنتجع سياحي في مدينة صور لتعديل نسبة الكلور في حوض السباحة. وسحب عينة مياه من حوض السباحة في منطقة صفاريه قضاء جزين".