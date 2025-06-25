الجميل: لبنان سيعود أفضل مما كان وسنبقى فيه ولن نتخلى عنه

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن "​لبنان​ سيعود أفضل مما كان وسنبقى في لبنان ونعيش فيه ونؤسس عائلة لانه بلدنا ولن نتخلى عنه"،مشددا على أن "املنا كبير بالمستقبل، مررنا مع اهلنا لعشرات السنين في الآلام، ونتمنى في هذه الفترة ان يعود لبنان سويسرا الشرق ويعود البلد الذي نفخر بالانتماء إليه ونعيش فيه بسلام وحرية وبازدهار ومحبة"، واعداً الطلاب بـ"البقاء الى جانبهم في كل مراحل حياتهم".

ووجه في حفل تخريج طلاب ثانوية بكفيا الرسمية تحية للأهل "الذين هم ايضا عانوا من الظروف الصعبة وبذلوا تضحيات كبيرة من أجل أن يصل أولادهم إلى ما وصلوا إليه اليوم".