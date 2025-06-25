بلدة بقاعكفرا استقبلت ذخائر القديسة تريزيا

استقبلت بلدة ​بقاعكفرا​، ​ذخائر القديسة تريزيا​ الطفل يسوع، مع الوفد المرافق امام تمثال القديس شربل في ساحة البلدة، حيث حملت على اكتاف شباب البلدة بمشاركة شباب وشابات كاريتاس الذين يواكبون الذخائر خلال زيارة لبنان.

وانطلقت مسيرة جابت الشارع الرئيسي لتختتم في كنيسة سيدة الانتقال الرعائية، حيث وضعت الذخائر للتبرك امام المزار المخصص للقديسة ترازيا الى جانب المذبح الرئيسي للكنيسة. ونظمت الحركة الرسولية المريمية في الرعية برنامجا روحيا خاصا بالمناسية.

وتوجت الزيارة بقداس احتفالي ترأسه النائب البطريركي العام على منطقة الجبّة المطران جوزيف النفاع بحضور لفيف من كهنة الابرشية، لتنقل بعدها الذخائر إلى دير مار يوسف للآباء الكرمليين في بشري قبل أن تغادر صباح غد إلى منطقة دير الأحمر.

وتجدر الاشارة الى ان زيارة ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع الى بلدة بقاعكفرا هي الزيارة الثانية بعد ان باركت ابناء الرعية في زيارتها الاولى الى لبنان منذ 23 عامًا.