توجه عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وذكرى ​عاشوراء​، بـ"أصدق التمنيات إلى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً، سائلًا الله أن يكون هذا العام عام خير وسلام على وطننا الحبيب، وأن نستخلص من معاني عاشوراء دروس الصبر، والتضحية، والوفاء للمبادئ السامية".

كانت هذه تفاصيل خبر الخازن هنّأ بحلول العام الهجري وبذكرى عاشوراء: نسأل الله أن يكون هذا العام خيرًا وسلامًا على وطننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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