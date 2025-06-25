كنعان: لجنة المال أقرّت قانون الاعفاءات للمتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية معدّلًا وسيطرح بالجلسة التشريعية

أعلن رئيس لجنة المال النيابية النائب ​إبراهيم كنعان​، في تصريح بعد جلسة للجنة المال، أنّه "تم اقرار فتح اعتماد اضافي لصندوق تعاضد القضاة بقيمة 1500 مليار ليرة"، كما تم "اقرار اعتماد اضافي لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بقيمة 1320 مليار ليرة".

ولفت إلى أنّ "اقرار قانون الاعفاءات للمتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية معدّلًا وسيطرح في الجلسة التشريعية الاثنين".

وأوضح "أننا سنعقد جلسة مخصصة لتوضيح كل الأمور المالية مع الوزارات المعنية ومصرف لبنان لمعرفة الايرادات المرتقبة والمتوجبات على الدولة فلا يمكن الاستمرار بالاجتزاء".

وكانت قد عقدت جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة كنعان وبحضور وزيري المال ياسين جابر والعدل عادل نصار لاستكمال درس فتح إعتماد إضافي بقيمة /2،010،000،000،000/ ليرة لبنانية في الموازنة لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة وإقتراح التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي ومشروع منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة.