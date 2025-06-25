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إسكان الصحفيين تدعو لحضور جلسة استفسارات بشأن آلية تنفيذ تمويل وحدات مشروع "حدائق النصر"

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إسكان الصحفيين تدعو لحضور جلسة استفسارات بشأن آلية تنفيذ تمويل وحدات مشروع "حدائق النصر"

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأربعاء، 25 يونيو 2025 04:25 م

دعت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفى خالد البلشى نقيب الصحفيين الزملاء الحاجزين في مشروع "حدائق النصر" بمدينة حدائق أكتوبر، لحضور جلسة استفسار حول آلية تنفيذ برنامج التمويل العقاري والحر الخاص بالمشروع، وذلك بحضور ممثلين من قطاع الائتمان في بنك المصرف المتحد.

وتهدف الجلسة إلى شرح الضوابط والشروط المتعلقة بتطبيق التمويل العقاري على الزملاء المستوفين للشروط، وذلك يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025م، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالدور الرابع - مبنى النقابة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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