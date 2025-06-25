شكرا لقرائتكم خبر عن الأب له ذمة مالية مستقل عن ابنته ولا يجوز إقراره باستلام منقولاتها.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

الاستئناف: المنقولات من حق الزوجة والزوج هو المكلف بفرش البيت واحضار ما يلزمه

بعد خمس سنوات الاستئناف تعيد قائمة المنقولات للزوجة (بصورة) وصحيفة الاستئناف دليل إثبات

أصدرت الدائرة السادسة، مأمورية استئناف شبرا الخيمة، بمحكمة استئناف عالى طنطا، حكمًا فريدًا من نوعه، بإنصاف الزوجات المتضررات، وتُقر بعد مرور 5 سنوات من التقاضى، بأن المنقولات الزوجية هى حق للزوجة وحدها ولا يحق للزوج شيء منها، وأنه المكلف بفرش البيت وفقا للراجح فى مذهب الإمام أبى حنيفة الواجب التطبيق فى الدعوى، ولتقر المحكمة مبدأ جديدا أيضًا أن الأب له ذمة مالية مستقلة عن ابنته، ولا يجوز له الإقرار عنها باستلام أى من حقوقها، لتطمئن المحكمة لصورة القائمة المقدمة من الزوجة بحوافظ المستندات والوصف الوارد بصحيفة الاستئناف، وتحكم بإلغاء حكم أول درجة وإلزام الزوج بتسلم أعيان الجهاز للزوجة بحسب قائمة المنقولات المقدم صورتها وصحيفة الاستئناف شاملة مشغولاتها الذهبية، وذلك فى الاستئناف المقيد برقم 167 لسنة 22 قضائية أسرة.

الحكاية بدأت فى 2019 عندما زوج أهالى فتاه بشاب تربطهم صلة قرابة، وكعادة أهل القرية دون السن القانونية بموجب عقد زواج عرفى مقيمين الأفراح والاحتفالات بتلك الزيجة حتى دب الخلاف بين الزوجين بعد شهرين من الزواج ليقوم الزوج بالاستيلاء على عقد الزواج، وأصل قائمة المنقولات، وأجبر والدة الزوجة التوقيع على ورقة على بياض حتى يسلم ابنته له، لتبدأ القصة بين أروقة المحاكم.

فأقام دفاع الزوجة دعوى اثبات زواجها بعدما رفض الزوج الكتابة رسمى عند المأذون قبل ابتزازهم والحصول على مبلغ مالى، وبعد معركة أستمرت عام كامل حصلت الزوجة على حكم بإثبات زواجها لتنتصر المحكمة لحقوق القاصرات بحكم أرست حيثياته العديد من القواعد الشرعية الهامة، إلا أن الزوجة فشلت فى استعادة منقولاتها بعدما فوجئ الأب بتقديم الزوج الورقة التى سبق أن وقعها له على بياض مكتوبا بها إقرار من الأب باستلام المنقولات والطلاق، ليقوم محامى الزوجة بالطعن بالتزوير على الإقرار بالصلب لتكون أول قضية أحوال شخصية يتفرع عنها شق جنائي.

وإليكم التفاصيل كاملة:

لأول مرة.. قضية أسرة تتحول لقضية جنائية ومدنية.. والاستئناف تعيد قائمة المنقولات للقاصر (بصورة) وصحيفة الاستئناف.. وتؤكد: الأب له ذمة مالية مستقلة عن الابنه ولا يستطيع الإقرار عنها باستلام المنقولات





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