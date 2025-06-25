إجلاء أكثر من 80 ألف شخص نتيجة الفيضانات جنوب غرب الصين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أجلت السلطات الصينية أمس، نحو 49 ألف شخص في محافظة “رونغجيانغ”، و32 ألف شخص في محافظة “تسونغجيانغ”، بسبب فيضانات شديدة في محافظتين بمقاطعة “قويتشو” جنوب غرب الصين؛ نتيجة الأمطار الغزيرة المستمرة وتدفقات المياه.

وشهدت محافظة “رونغجيانغ”، عواصف مطرية غزيرة، حيث تجاوز منسوب المياه بأحد المواقع على نهر “دوليو” مستوى التحذير بمقدار 6.68 مترات.

ونشرت فرق الإنقاذ ورجال الإطفاء والمتطوعون، قوارب ومعدات أخرى لأعمال الإنقاذ، وخصصت إدارة الطوارئ بالمقاطعة مواد إغاثة من الكوارث للمحافظتين.

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