كاتس: وقّعت على إعلان البنك المركزي الإيراني منظمة إرهابية بناءً على طلب من الموساد

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه "وقعت اليوم على أمر يعلن البنك المركزي ال​إيران​ي منظمة إرهابية بناء على طلب من الموساد"، زاعما أن "البنك المركزي الإيراني أنبوب يضخ المليارات لتمويل الإرهاب".

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