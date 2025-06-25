لجنة "الإعلام والاتصالات" بحثت خطة الوزارة وتنظيم القطاع ودعت الى اعتماد رؤية متوازنة

عقدت ​لجنة الإعلام والاتصالات​ جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب ​إبراهيم الموسوي​، وحضور وزير الاتصالات شارل الحاج، إلى جانب أعضاء اللجنة من النواب.

وأشار الموسوي إلى أنّ "اللجنة ناقشت عدة محاور مهمة تتصل بقطاع الاتصالات، وفي مقدمتها تقييم الخطة التي وضعها وزير الاتصالات"، لافتاً إلى "التطرق لعدة نقاط، أبرزها ما يتعلق بإنشاء الهيئة الناظمة وتنظيم مسألة الرواتب المرتفعة التي أثيرت بشأنها ضجة واسعة".

وشدد على "ضرورة استقطاب طاقات وكفاءات جديدة، على أن يتم تقديرها بالشكل المناسب، محذراً من الفوضى الإدارية التي تتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أن هذا الملف كان موضع نقاش كذلك ضمن لجنة المال والموازنة"، داعياً إلى "إعادة النظر بطريقة التعاطي وتنظيم مسألة الرواتب، خصوصاً على صعيد الهيئات الناظمة التي تؤدّي دوراً أساسياً وفعالاً في تنظيم القطاع".

وأضاف "على صعيد آخر، أثار عدد من النواب تساؤلات حول خطة الوزارة وتنظيم القطاع، مؤكدين على ضرورة التعامل مع هذا الملف بحكمة وتروٍّ، وعدم اعتماد التسرّع أو الارتجال، مشدداً على أهمية عدم تبنّي مبدأ رفض خطط الوزراء السابقين، بل العمل على تطويرها وتحسينها".

ولفت إلى أنه "تلقّى من وزير الاتصالات إجابة قاطعة بأن التوجه الحالي لا يهدف إلى الانتقاص من ممتلكات القطاع".

وتطرّق إلى موضوع شركة "ستارلينك"، قائلاً "ليس لدينا مواقف سلبية مبدئية تجاه ستارلينك، لكن طالما الحديث عن فتح باب المنافسة، فلماذا لا يتم التفاعل كذلك مع شركات صينية أو أوروبية، وعدم الاكتفاء بخيار وحيد، وذلك خدمةً لفتح باب المنافسة وتنويع المصادر".