استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفير اسبانيا لدى لبنان خيسوس سانتوس أغوادو الذي أطلعه على التحضيرات الجارية والتفاصيل المتعلقة بالمؤتمر الدولي لتمويل التنمية المزمع انعقاده نهاية الشهر الجاري في مدينة اشبيلية الاسبانية والذي سيشارك فيه لبنان.
وتطرق البحث كذلك الى العلاقات بين لبنان واسبانيا، لا سيما على المستوى السياسي.
ونوّه أغوادو بـ"قيادة القائد الاسباني السابق لليونيفيل اللواء أرولدو لاثارو"، مؤكداً " تمسك إسبانيا بدور اليونيفيل في لبنان".
كما عرض أغوداو على الوزير رجّي النشاطات الثقافية التي تقوم بها السفارة الاسبانية في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر رجّي عرض وسفير اسبانيا التحضيرات المتعلقة بالمؤتمر الدولي لتمويل التنمية في اشبيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.