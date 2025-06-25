ستريدا جعجع: قرار القاضي العقاري في طرابلس اعطى كل ذي حق حقه وأظهر أن القرنة السوداء ضمن نطاق بشري

أعربت النائبة ​ستريدا جعجع​، في بيان، عن تقديرها لـ"جهود مجلس بلدية ​بشري​ السابق برئاسة فرادي كيروز، وجهود المجلس البلدي الحالي برئاسة دجو كيروز على المتابعة الحثيثة لملف الحدود بين بلديتي بشري وبقاعصفرين احقاقا للحق، ووضعا الامور في نصابها التاريخي والواقعي الممتد من جيل الى جيل حفاظا على حسن الجوار، مما ادى الى صدور القرار عن القاضي العقاري في طرابلس الذي اعطى كل ذي حق حقه وأدى الى اظهار حق مدينة بشري في ان ​القرنة السوداء​ تقع ضمن نطاقها الجغرافي".

ولفتت إلى أن "هذه المتابعة التي كان من جرائها بذل الغالي والنفيس من كل ابناء عائلات بشري وفاعلياتها، ومنها، تضحية الشهيدين هيثم طوق ومالك طوق بأرواحهما صونا لكرامة أهالي مدينة بشري وشرفهم وحقوقهم".

وختمت مهنئة أهالي بشري على "دعمهم وتضحياتهم التي قدموها للبلدة والوطن".