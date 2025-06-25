النشرة: سماع دوي انفجارات فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بأنه "يسجل في هذه الاثناء دوي انفجارات فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات ​جبل الشيخ​ في منطقة تلة الرادار الاسرائيلي المشرف على بلدة شبعا امتدادا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح وخاصة فوق مرتفعات جبل حرمون المشرفة على سهل البقاع واقليم التفاح في الجزء السوري المحتل في الجهة الثانية المقابلة".

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