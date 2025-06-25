مرقص حصل من مؤسسة "تيكا" على هبة تركية لتلفزيون لبنان واستقبل وفودا

استقبل وزير الاعلام بول مرقص وفدا من مؤسسة "تيكا" التي قدمت ل​تلفزيون لبنان​ غرفة إنتظار للضيوف وثلاث غرف للمونتاج مع غرفة عزل صوت وميكسر للبرامج الخارجية.

وبعد اللقاء شكر مرقص الوفد على ما تقدمه المؤسسة لتلفزيون لبنان، لافتا الى اننا "نبحث في إمكانيات أخرى لسد حاجات تتعلق بوزارة الإعلام، إضافة إلى تلفزيون لبنان"، مثنيا على "تلبية المؤسسة لهذا الطلب وكرم المساعدة والدعم للتلفزيون والوزارة".

في سياق منفصل، استقبل مرقص، وفدا من الحزب السوري القومي الإجتماعي.

واشار نائب رئيس الحزب وائل الحسنية، الى اننا "تداولنا مع مرقص في الآليات اللازمة من أجل أن يكون الإعلام إعلاما وطنيا حرا، يؤدي إلى وحدة مجتمعنا وإلى وحدة أبناء هذه الأمة مع بعضها البعض كما وكيفية مواجهة العدو الإسرائيلي".

وشدد الحسنية على "أهمية الوقوف في لبنان كتلة متراصة واحدة وعلى مساهمة الإعلام في دفع المواطنين من أجل ان يكونوا مجتمعا واحدا وأن يسود الإطار المدني بدل الإطار المذهبي و الطائفي".

كما استقبل مرقص، وفدا من رابطة شباب البقاع الغربي وراشيا برئاسة خالد محمد أحمد الذي قال "وجهنا لمرقص، دعوة رسمية لحفل العشاء السنوي للرابطة الذي سيقام في 22 تموز المقبل وطلبنا منه أن يكون خطيبا ومكرما في هذا الحفل".