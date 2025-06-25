"القوات": احدى الصحف دأبت على التضليل واختلاق روايات خدمةً لأجندات سياسية ضيّقة

أشارت الدائرة الإعلامية في حزب "​القوات اللبنانية​"، في بيان، الى أننا "نفهم أن يكون لأحدهم توجهات سياسية معيّنة وخصومات معروفة، لكن ما لا يمكن فهمه أو تبريره هو الإصرار على التضليل، وتحوير الوقائع، واختلاق روايات لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، خدمةً لأجندات سياسية ضيّقة".

ولفت الدائرة، الى أن "هذا تمامًا ما دأبت عليه احدى الصحف، لذا، ووضعًا للنقاط على الحروف، نوضح أن ما ورد في المقال عن أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية جوزيف عون برئيس الحزب سمير جعجع جاء نتيجة فشل الأخير في إقناع الرئيس عون بزيارة معراب"، هو محض افتراء لا أساس له من الصحة، ولا يمتّ إلى الواقع بأي صلة".

وذكرت أن "الإدعاء بأنّ "القوات اللبنانية أقصت شخصيّات مقرّبة من الرئيس عون خلال الانتخابات البلدية الأخيرة، وشنّت حملات ضده، هو اتّهام عارٍ عن الصحة، ولا يستطيع كتبة المقال تقديم أي إثبات على كذبهم وتضليلهم. ما كُتب لا يعدو كونه إسقاطات لرغباتهم ومحاولات رخيصة لبثّ الشكوك غير الموجودة لا من قريب ولا من بعيد".

ورأى أن "الحديث عن نية القوات اللبنانية بسحب وزرائها من الحكومة لا يستند إلى أيّ معطى واقعي أو سياسي، وهو مجرّد اختراع جديد يُضاف إلى سجلّ طويل من الأخبار الملفّقة التي تنشرها الصحيفة".

وقالت "أمام هذا الكم من المعلومات المضلّلة، نقترح على الصحيفة تغيير اسمها إلى جريدة الأخبار الكاذبة، وهو توصيف يليق أكثر بمحتواها الكاذب وسلوكها غير المهني".