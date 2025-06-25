اخبار العالم

النشرة: انتخاب ياسر ماضي رئيسا لاتحاد بلديات إقليم التفاح

0 نشر
0 تبليغ

النشرة: انتخاب ياسر ماضي رئيسا لاتحاد بلديات إقليم التفاح

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب أن "محافظ النبطية هويدا الترك أشرفت على عملية انتخاب اتحاد بلديات إقليم التفاح في السراي الحكومي في النبطية وانتخب ياسر عباس ماضي رئيسا للاتحاد وقاسم حسين حنينو نائب رئيس الاتحاد وترأس الجلسة رئيس بلدية جرجوع وهو اكبر الأعضاء سنا

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: انتخاب ياسر ماضي رئيسا لاتحاد بلديات إقليم التفاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا