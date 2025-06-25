شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانتخابات بتحالف الأحزاب في حالة انعقاد دائم استعدادًا للاستحقاقات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن لجنة إعداد الانتخابات داخل التحالف في حالة انعقاد مستمر، ضمن الاستعدادات الجادة لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى رأسها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

من جانبه، قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد ورئيس اللجنة، بأن الباب لا يزال مفتوحًا أمام جميع أحزاب التحالف لتقديم كوادرها إلى اللجنة، رغم أن عدد المتقدمين حتى الآن يفوق عدد المقاعد الفردية المقرر التنافس عليها.

وأشار عناني إلى أن اللجنة وضعت معايير واضحة لتفاضل بين المرشحين، تركز على الكفاءة والقدرة على خوض المنافسة في مختلف المحافظات، مع التأكيد على ضرورة تمتع المرشح بحسن السمعة والقبول الشعبي، موضحًا أن اللجنة بصدد إعداد خريطة عمل يتم من خلالها تسكين المتقدمين، مع وضع تصور مبدئي لأسماء المرشحين المحتملين من الأحزاب المنافسة ودراسة فرص الفوز بالمقاعد.

وأكد كمال حسانين، رئيس حزب الريادة وعضو اللجنة وأمين تنظيم التحالف، أن التحالف يعتزم الدفع بدماء جديدة من الكوادر القادرة على المنافسة، مع إعطاء أولوية لتمثيل الشباب والمرأة والعمال وذوي الهمم، مشددًا على أن اللجنة على تواصل دائم مع كوادر التحالف من المصريين بالخارج بمختلف الأحزاب.