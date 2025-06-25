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قادة الناتو يواصلون محادثاتهم في قمة لاهاي

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قادة الناتو يواصلون محادثاتهم في قمة لاهاي

ابوظبي - سيف اليزيد - من المقرر أن يوافق قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو)،اليوم الأربعاء، رسميا على زيادة ضخمة في الإنفاق الدفاعي. وقال الأمين العام للناتو، مارك روته، في لاهاي، حيث يعقد قمة هذا العام: "إنها قفزة نوعية، طموحة وتاريخية، وأساسية لضمان مستقبلنا". وفي اليوم الثاني الأخير من القمة المنعقدة في المدينة الهولندية، من المتوقع أن يلتزم الحلفاء بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع والنفقات ذات الصلة بحلول عام 2035. وحتى الآن، كان يتعين على حلفاء الناتو تخصيص ما لا يقل عن 2% من ناتجهم الاقتصادي للدفاع، وهو هدف تم الاتفاق عليه عام 2014، ولم يتحقق بالكامل إلا هذا العام. وبموجب التعهد الجديد، يجب أن يذهب ما لا يقل عن 5ر3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى الإنفاق العسكري الأساسي، بالإضافة إلى 5ر1% أخرى مخصصة للنفقات ذات الصلة.  وقال روته إنه يتوقع أن يزيد الحلفاء قدراتهم في مجال الدفاع الجوي بمقدار خمسة أضعاف. ويمثل الهدف الجديد تحديا هائلا للعديد من دول الحلف الـ32.

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MO Nasa

MO Nasa

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