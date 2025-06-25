"أ ف ب": زيلينسكي سيجتمع مع ترامب في لاهاي

أكد مصدر في الرئاسة الأوكرانية لوكالة "فرانس برس"، أن "الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ سيجتمع مع نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ أثناء قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في لاهاي الأربعاء". وأفاد المصدر بأنه "من المتوقع بأن يدلي الطرفان بتصريحات مقتضبة قبيل المحادثات المقررة قرابة الساعة 11,30 ت غ (13,30 بالتوقيت المحلي)".

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