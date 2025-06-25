رئيس مجلس الدولة الصيني: الصين واثقة وقادرة على الحفاظ على نمو اقتصادي سريع

أكد رئيس مجلس الدولة ​الصين​ي ​لي تشيانغ​ أن الصين واثقة وقادرة على الحفاظ على نمو اقتصادي سريع.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي الـ16 للأبطال الجدد، المعروف أيضا باسم منتدى دافوس الصيفي، في بلدية تيانجين بشمالي الصين، أوضح أنه "على مر السنين، وبغض النظر عن تغير البيئة الدولية، حافظ الاقتصاد الصيني باستمرار على زخم جيد".

وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 5.4 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، على الرغم من مواجهة صدمات خارجية متزايدة بشكل ملحوظ هذا العام، مضيفا: "استمرت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في التحسن في الربع الثاني، ولاحظتُ أن المؤسسات الدولية رفعت مؤخرا توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي الصيني".

وأوضح أن "التنمية الاقتصادية للصين لا تتعلق بطفرات قصيرة الأجل، بل بتقدم مستدام نحو أهداف طويلة الأجل"، لافتاً إلى أن الصين تتجه نحو أن تصبح دولة ذات دخل مرتفع بشكل عام، مدفوعةً بالطلب القوي على تحسينات الاستهلاك في ثاني أكبر سوق استهلاكية واستيرادية في العالم.

وفي حين أكد أن الصين تسعى جاهدة لتطوير نفسها لتصبح قوة استهلاكية هائلة الحجم، مستندةً إلى أساس متين كقوة صناعية، أشار إلى أن الإنجازات والتقدمات المستمرة التي أحرزتها الصين في الابتكار ستضخّ حيوية جديدة في التنمية العالمية، وتساعد في التغلب على تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج بريندي عن تفاؤله بشأن الآفاق الاقتصادية للصين، قائلاً: "متفائل نسبيا بشأن الاقتصاد الصيني، على المديين المتوسط والطويل. لقد نوّعت الصين اقتصادها بالفعل، وهي أيضا تتحول من تصنيع السلع إلى المزيد من الخدمات والتجارة الرقمية. كما نشهد تطبيق العديد من التقنيات الجديدة. وتُحرز الصين تقدما ملحوظا في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات".

كما سلّط رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الضوء على مسيرة الصين التحوّلية اللافتة في العقود الأخيرة، داعيا الدول إلى فهم الصين والتواصل معها، بدلا من عزلها.