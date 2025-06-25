الأمين العام للناتو: لولا ترامب لما توصل الحلف إلى قرار رفع الإنفاق الدفاعي

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ال​ناتو​) مارك روته إن الحلف سيتخذ اليوم قرارًا برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5%، مشيرًا إلى أن هذا القرار ما كان ليتحقق لولا دور الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأكد روته أن دور ترامب كان حاسمًا في دفع دول الحلف نحو زيادة مساهماتها الدفاعية.