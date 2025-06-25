افاد مراسل النشرة في صيدا عن اندلاع حزيق في اعشاب يابسة على الاوتوستراد الشرقي لجهة الحسبة وقد سمع دوي يبدو ان انفجار قنبلة قديمة العهد ولم تسفر عن اصابات.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اندلاع حريق في أعشاب يابسة على الأوتوستراد الشرقي في صيدا وانفجار قنبلة قديمة دون إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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