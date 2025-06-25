"النشرة": الجيش الاسرائيلي أطلق النار على شاحنة في مدينة ميس الجبل

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "​الجيش الاسرائيلي​ يطلق النار على شاحنة في مدينة ميس الجبل (حي طوفا) حيث كان يقودها أحد أبناء المدينة ويعمل لصالح مجلس الجنوب في عملية إزالة الردم، ولا اصابات بشرية".

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