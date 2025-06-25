النشرة: انتخاب رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي رئيسا لاتحاد بلديات صيدا الزهراني

افاد مراسل النشرة في صيدا عن انتخاب رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي رئيسا لاتحاد بلديات صيدا الزهراني ورئيس بلدية مغدوشة رئيف يونان نائبا للرئيس بالتزكية وذلك في جلسة عقدت في سراي صيدا الحكومي باشراف محافظ الجنوب منصور ضو

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