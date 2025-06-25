بري: ليشكل العام الهجري الجديد وذكرى عاشوراء محطة لتعزيز قيم التضحية والوحدة والإصلاح

توجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناسبة العام الهجري الجديد وعشية حلول ذكرى عاشوراء إلى اللبنانيين عامة، والمسلمين وشعوب الأمتين العربية والإسلامية خاصة، بالتهنئة، متمنياً أن تُشكّل هاتان المناسبتان، بما تمثلانه من قيم في التضحية والصبر والإيمان والإصلاح والاستقامة والوحدة، محطة لتعزيز هذه العناوين والمفاهيم في النفوس وفي الأداء والسلوك، لما فيه ازدهار الإنسان ومنعة الأوطان.
ودعا بري إلى إحياء مراسم هاتين المناسبتين بما يعزز مناخات الوحدة، وبما يحفظ ويصون رساليتهما وخلودهما وسموهما الروحي والإنساني والقيمي، مؤكداً أن "حب الأوطان من الإيمان".
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