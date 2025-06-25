شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن محسب: اتصال الرئيس السيسي بأمير قطر يعكس النهج الثابت للسياسة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، يعكس النهج الثابت للسياسة الخارجية المصرية القائم على دعم أمن واستقرار الدول العربية، ورفض أي انتهاك يطال سيادتها، لا سيما في ظل المستجدات الإقليمية الخطيرة التي تشهدها المنطقة.

وقال "محسب"، إن إدانة الرئيس السيسي للهجوم الإيراني على قاعدة العديد العسكرية بقطر، يعكس التزام مصر المبدئي والثابت برفض المساس بأي دولة عربية، وتجسيدا حقيقيا لمبدأ التضامن العربي، لافتا إلى أن إشادة الرئيس بكفاءة القيادة القطرية ومنظومات الدفاع الجوي، تعكس دعما مصريا صادقا لكل جهد يحمي سيادة واستقرار الدول الشقيقة.

وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية، أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على عدد من الركائز على رأسها احترام سيادة الدول العربية والالتزام بمبدأ حسن الجوار، مؤكدا أن تحركات الدبلوماسية المصرية في الازمات الإقليمية تعكس دور مصر المحوري في تهدئة الأوضاع، وحرصها على انتهاج الدبلوماسية كمسار فاعل للحفاظ على استقرار المنطقة.

وأشار "محسب"، إلى أن مصر بقيادتها السياسية والدبلوماسية، تتحرك بثقة وثبات في ملف إرساء الأمن الإقليمي، وتوظف كل أدواتها من أجل التهدئة ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسعج ترحيب القاهرة بإعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن مصر كانت دائمًا في طليعة الداعين لضبط النفس والحوار ورفض التصعيد.

وشدد "محسب"، على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا أن ما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم وانتهاكات يومية في ظل صمت دولي مطبق، يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية، ويستلزم تحركًا عاجلًا من كافة القوى الفاعلة لإنهاء العدوان وفتح مسار سياسي جاد لتحقيق السلام العادل.

وأكد النائب أن التنسيق المصري القطري في هذا التوقيت بالغ الأهمية، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، داعيًا إلى تعزيز هذا التنسيق العربي وتوسيعه ليشمل تحركًا جماعيًا ضاغطًا على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه المتكررة بحق المدنيين العزل، مشددا على أن مصر ستظل ركيزة الاستقرار في المنطقة، وصاحبة الدور الأهم في حماية الأمن القومي العربي، انطلاقًا من ثوابتها الراسخة التي ترفض المساس بالسيادة، وتدعم وحدة الصف العربي، وتنتصر دومًا للحق الفلسطيني.