اخبار العالم

كوريا الجنوبية تُجري اختباراً ناجحاً لانفصال صاروخ عن مركبته

0 نشر
0 تبليغ

كوريا الجنوبية تُجري اختباراً ناجحاً لانفصال صاروخ عن مركبته

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مسؤولون اليوم الأربعاء، أن وكالة اقتناء الأسلحة الحكومية في كوريا الجنوبية، أجرت بنجاح اختبار فصل آمن لصاروخ محلي جو-أرض مُوجّه بعيد المدى قيد التطوير.

وأُجري الاختبار، الذي يهدف إلى التحقق من انفصال الصاروخ بوضوح عن المركبة دون التأثير على سلامتها ووظائفها، في وحدة تابعة لسلاح الجو يوم الإثنين الماضي، وفقًا لإدارة برنامج المشتريات الدفاعية.

وأضافت الإدارة أنها تُخطط لإجراء اختبارات مُختلفة على الصاروخ باستخدام طائرة اختبار من طراز "إف إيه-50" (FA-50) قبل اختبار الصاروخ على النموذج الأولي لطائرة "كيه إف-21" (KF-21) بدءًا من عام 2027.

 

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا