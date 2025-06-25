الأمين العام للناتو: القنابل التي أُلقيت على المنشآت النووية الإيرانية كانت ضرورية

أشار الأمين العام لحلف ​الناتو​ مارك روته، إلى أنّ "​أوكرانيا​ ستكون محور القمة اليوم"، والتي تعقد في في مدينة لاهاي بهولندا.

ولفت إلى "أننا نريد أن نضمن قدرتنا على تحقيق سلام دائم ومستقر في أوكرانيا ولا بديل عن زيادة الإنفاق الدفاعي نظرا إلى التهديد الروسي".

في سياق آخر، رأى روته "أنّ "القنابل التي ألقيت على المنشآت النووية الإيرانية كانت ضرورية فلطالما أكد الحلف على عدم حصول طهران على أسلحة نووية"، ويأتي ذلك بعد يوم من وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل في الحرب التي تدخلت فيها أميركا عبر استهداف 3 منشآت نووية إيرانية هي نطنز وفوردو وأصفهان.