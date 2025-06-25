رئيس الوزراء الأرمني أعلن إحباط محاولة انقلاب

أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أن "قوات الأمن أحبطت محاولة انقلاب تورط فيها رجل دين نافذ، وسط تصاعد المواجهة مع قيادة الكنيسة الرسولية في أرمينيا"، بحسب ما ذكرت وكالة "أ ف ب".
ولفت باشينيان، الى أنه "أحبطت قوات الأمن مخططا خبيثا لرجال الدين المجرمين يهدف إلى زعزعة الاستقرار في جمهورية أرمينيا والاستيلاء على السلطة".
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