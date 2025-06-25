يائير غولان: حان الوقت لحسم حرب غزة باتفاق سياسي وأمني يعيد الاسرى ويبني بديلاً لحماس

أكد زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل، يائير غولان، أنّه "حان الوقت لحسم ​حرب غزة​ عبر اتفاق سياسي وأمني إقليمي يهدف إلى إعادة الرهائن وبناء بديل لحماس".

وأضاف غولان أنّ "من لا يسعى إلى اتفاق، ينطلق من اعتبارات سياسية داخلية، ويتخلى عن الجنود والمختطفين ويُلحق ضرراً بالأمن"، مشدداً على ضرورة تغليب الحل السياسي لتحقيق أهداف الحرب.