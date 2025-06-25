أكد زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل، يائير غولان، أنّه "حان الوقت لحسم حرب غزة عبر اتفاق سياسي وأمني إقليمي يهدف إلى إعادة الرهائن وبناء بديل لحماس".
وأضاف غولان أنّ "من لا يسعى إلى اتفاق، ينطلق من اعتبارات سياسية داخلية، ويتخلى عن الجنود والمختطفين ويُلحق ضرراً بالأمن"، مشدداً على ضرورة تغليب الحل السياسي لتحقيق أهداف الحرب.
كانت هذه تفاصيل خبر يائير غولان: حان الوقت لحسم حرب غزة باتفاق سياسي وأمني يعيد الاسرى ويبني بديلاً لحماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.