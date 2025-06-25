فانس: ترامب حقق "الثلاثية" في حرب الأيام الـ12 فدمر النووي دون الانزلاق إلى الفوضى وأنهى الحرب

أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن الرئيس ​دونالد ترامب​ نجح في تدمير البرنامج النووي ال​إيران​ي خلال حرب الأيام الـ12، محققًا ما وصفه بـ"الثلاثية"، إذ دمر النووي، وتجنب الانزلاق إلى الفوضى، وأنهى الحرب.

وأضاف فانس أن إيران كانت ستحظى بـ"نفوذ هائل" لو لم يقدم ترامب على تدمير برنامجها النووي، معتبرًا ما تحقق بمثابة إنجاز استراتيجي كبير للإدارة الأميركية.