"إرنا": جنازة رسمية في طهران السبت لكبار القادة العسكريين والعلماء الذين قتلوا في الحرب

تنظم السلطات الايرانية السبت ​جنازة​ رسمية في طهران لكبار القادة العسكريين والعلماء الذين قتلوا في الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل.

وأفادت وكالة إرنا انه "ستُقام جنازة رسمية للقادة العسكريين والعلماء الذين قضوا خلال عدوان اسرائيل، السبت اعتبارا من الثامنة صباحا في طهران". كذلك ستُقام الخميس مراسم جنازة في وسط البلاد لحسين سلامي، قائد الحرس الثوري الذي قُتل في اليوم الأول من الحرب.