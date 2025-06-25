وزير الخارجية الصيني أكد لعراقجي دعم بلاده لجهود ايران في حماية سيادتها وأمنها

أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي أنه "لم يكن أمامنا خيار سوى الرد على الهجمات الإسرائيلية والأميركية".

من جهته، شدد وزير الخارجية الصيني على انه "ندعم جهود ​إيران​ لحماية سيادتها وأمنها".