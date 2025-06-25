الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط و6 جنود في معارك جنوبي قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان "مقتل ضابط و6 جنود في معارك جنوبي قطاع غزة". واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "مقتل الضابط والجنود بخان يونس يعد أصعب الأحداث التي تعرض لها الجيش خلال الأشهر الأخيرة".

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