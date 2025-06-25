ظهران ممداني يفوز بانتخابات الديمقراطيين التمهيدية لرئاسة بلدية نيويورك

فاز المرشح اليساري ظهران ممداني في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لانتخابات رئاسة بلدية نيويورك، في نتيجة أقرّ بها منافسه الرئيسي، حاكم الولاية السابق أندرو كومو.

ورغم أنّ فرز الأصوات كان لا يزال جاريا، أقرّ كومو بهزيمته، قائلا أمام أنصاره "لم تكن الليلة ليلتنا... لقد فاز ظهران ممداني".

وبعد فرز أكثر من 95% من الأصوات، تصدر المرشح اليساري المسلم السباق بأكثر من 43% من الأصوات، مقارنة بـ36% لكومو.

ويمثّل ممداني منطقة كوينز في جمعية ولاية نيويورك ويصف نفسه بأنه تقدّمي ومسلم. ويحظى بدعم شخصيتين يساريتين تتمتعان بشعبية واسعة هما بيرني ساندرز وألكسندريا أوكازيو كورتيز.