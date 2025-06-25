شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم ربيع: "الإخوان" الإرهابية تستخدم الأكاذيب لهدم الثقة بمؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكد إبراهيم ربيع، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان تواصل نشر الأكاذيب والشائعات الممنهجة لاستهداف مؤسسات الدولة المصرية، مستخدمةً أدوات حروب الجيل الرابع لزعزعة الاستقرار الداخلي.

وأوضح أن الجماعة تحاول ضرب العلاقة بين الشعب ومؤسسات الدولة من خلال التشكيك في كل إنجاز يتم، والترويج لفكرة أن كل ما يحدث هو "فشل ممنهج" رغم الحقائق الدامغة التي تثبت العكس، خصوصاً في ملفات الأمن والبنية التحتية والاقتصاد.

وأشار ربيع إلى أن الذباب الإلكتروني الإخواني ينشط في توقيتات حساسة، مثل فترات الانتخابات أو الأزمات الإقليمية، لبث الفوضى الفكرية وتهييج الرأي العام، وغالباً ما يتعمدون استخدام فيديوهات مفبركة أو أخبار من مصادر مشبوهة لا تمت للواقع بصلة.