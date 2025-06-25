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إيران: مستعدون للحوار والدفاع عن حقوقنا على طاولة المفاوضات

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  • إيران: مستعدون للحوار والدفاع عن حقوقنا على طاولة المفاوضات 1/2
  • إيران: مستعدون للحوار والدفاع عن حقوقنا على طاولة المفاوضات 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - طهران (الاتحاد)

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، أن طهران مستعدة للحوار والدفاع عن حقوق شعبها على طاولة المفاوضات، وفق ما نقله موقع «نور نيوز».
كما تعهد بزشكيان بأن تحترم بلاده اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشرط قيام إسرائيل بالمثل.
وقال بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم: «في حال لم تنتهك إسرائيل وقف إطلاق النار، فإيران لن تخرقه كذلك»، وفق ما أفادت الرئاسة الإيرانية.
وفي اتصال آخر، قال الرئيس الإيراني لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: إن دولة قطر وشعبها لم يكونا المستهدفين في هذه العملية، وإن هذا الهجوم لا يمثل تهديداً لدولة قطر، مؤكداً أنها ستظل دولة جوار، معرباً عن تطلعه إلى أن تكون العلاقات بين البلدين دائماً مبنية على أسس احترام سيادة الدول وحسن الجوار.
بدوره، عبر الشيخ تميم بن حمد بأن هذا الانتهاك يتنافى تماماً مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار، للحفاظ على أمن المنطقة وسلامة شعوبها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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