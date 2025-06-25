بن سلمان لبزشكيان: نرحب باتفاق وقف النار وندعم الحوار دبلوماسيًا لتسوية الخلافات

رحّب ولي العهد السّعودي ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، خلال اتصال هاتفي تلقّاه من الرّئيس الإيراني ​مسعود بزشكيان​، بـ"اتفاق وقف إطلاق النّار الّذي تمّ اليوم"، معربًا عن أمل السّعودية بأن "يُسهم في إعادة الأمن والاستقرار وتجنّب مخاطر التّصعيد". وأكّد موقف ​السعودية​ في "دعم الحوار بالوسائل الدّبلوماسيّة، كسبيل لتسوية الخلافات".

من جهته أعرب بوشكيان، عن شكره للسّعوديّة على "موقفها في إدانة العدوان الإسرائيلي"، مجدّدًا تقديره "للدّور الّذي يقوم به ولي العهد من جهود ومساع لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة"، بحسب "وكالة الأنباء السّعوديّة- واس".