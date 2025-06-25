أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الضربات التي استهدفت المواقع النووية في إيران تُعد من بين "الأكثر نجاحًا في تاريخ الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن تلك المواقع "دُمرت بالكامل".
ونفى ترمب ما ورد في تقرير لشبكة "سي إن إن" بشأن فشل الضربات في تدمير البرنامج النووي الإيراني، واصفًا التقرير بأنه "كاذب".
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب: الضربات على المواقع النووية الإيرانية دمرتها بالكامل وتقرير "سي إن إن" كاذب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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