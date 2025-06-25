ترمب: الضربات على المواقع النووية الإيرانية دمرتها بالكامل وتقرير "سي إن إن" كاذب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الضربات التي استهدفت المواقع النووية في إيران تُعد من بين "الأكثر نجاحًا في تاريخ الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن تلك المواقع "دُمرت بالكامل".

ونفى ترمب ما ورد في تقرير لشبكة "سي إن إن" بشأن فشل الضربات في تدمير البرنامج النووي الإيراني، واصفًا التقرير بأنه "كاذب".