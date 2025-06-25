ويتكوف: محادثاتنا مع إيران واعدة وترامب يسعى إلى اتفاق سلام شامل معها

أكد المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" إن بلاده تجري محادثات مباشرة ومع وسطاء مع الجانب الإيراني، واصفًا هذه المحادثات بأنها "واعدة".

وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد بوضوح رغبته في التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع إيران يتجاوز مجرد وقف إطلاق النار.

وشدد ويتكوف على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأي تخصيب لليورانيوم في الاتفاق الذي تسعى إليه مع إيران، معتبرًا أن إحياء طهران لبرنامجها النووي سيكون "شبه مستحيل"، وسيتطلب سنوات.

وأشار إلى أن ترامب تمكن من تحقيق هدفين رئيسيين في إيران، هما القضاء على تخصيب اليورانيوم والقدرة على التسلح.